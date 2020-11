Differenziata sospesa per chi è in quarantena o in isolamento: le regole da seguire

Raccolta differenziata sospesa per chi è in quarantena o in isolamento. Lo ricorda una nota di Seso, la municipalizzata borgosesiana che si occupa del servizio, ribadendo alcune regole raccomandate dall’Istituto Superiore della Sanità.

«In particolare – spiega il direttore Dario Pavanello – viene richiesto a queste persone di non effettuare la raccolta differenziata: tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura (metallo, organico vetro o plastica) devono essere equiparati a rifiuti indifferenziati e conferiti insieme a fazzoletti di carta, mascherine e guanti. Il tutto - sottolinea Pavanello - va riposto in sacco nero doppio o triplo, richiuso con nastro adesivo».

A tutela del personale della Seso che effettua la raccolta, viene gentilmente richiesto agli utenti, in caso di vetri rotti o di rifiuti acuminati e dunque potenzialmente pericolosi, di riporli in un doppio o triplo sacco a parte, indicando sommariamente il contenuto.

«Seso è a disposizione dell’utenza – ricorda ancora Pavanello – chi non può utilizzare i contenitori condominiali esponga i rifiuti immediatamente fuori dalla porta d’ingresso del proprio appartamento e i nostri incaricati li preleveranno. Inoltre – conclude – chiunque abbia bisogno di informazioni o desideri concordare il ritiro dei rifiuti in orari o con modalità particolari, ci telefoni: il numero è 0163.23490, rispondiamo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e siamo al servizio dei cittadini».