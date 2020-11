Provincia: scende il numero dei positivi. Le misure stanno facendo effetto

E' sceso in modo significativo, nell'ultima settimana, il numero dei residenti in provincia di Vercelli positivi al Covid19: dai 2.464 di giovedì 19 novembre, si è passati ai 2.150 di giovedì 26, con un calo di 314 unità.

A rendere noto il dato, con il consueto aggiornamento, è il presidente della Provincia, Eraldo Botta, che non si stanca di ricordare l'importanza di rispettare le regole e dare il proprio contributo al contenimento della pandemia.

A partire dal 20 novembre, come il grafico evidenzia, la curva dei positivi ha iniziato ad appiattirsi e, pian piano, a scendere in modo abbastanza costante. Un dato che pone il vercellese in linea con il resto della regione ma che richiede ancora molto impegno per evitare che la spirale dei contagi possa riprendere.