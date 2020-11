Dispositivi medici in dono al personale Usca

«L’ennesima dimostrazione di quanto la nostra città, attraverso le associazioni, sia sempre presente in ogni situazione che richiede la nostra disponibilità - commenta il sindaco, Daniele Pane - Con Pubblica Assistenza Trinese, Protezione Civile, Alpini, Carabinieri in Congedo, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Carabinieri non ci siamo mai fermati per supportare il sistema sanitario a reggere l’onda d’urto di questa pandemia».

Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale, sono composte da medici e infermieri che lavorano sul territorio andando a casa dei pazienti Covid: «Sono in costante contatto con loro in special modo con Francesca Pusateri che mi risponde a qualunque ora del giorno e della notte per aiutare i cittadini trinesi - commenta Pane -. Mai aggettivo fu più adatto: speciali: sono davvero uomini e donne eccezionali che non si fermano davanti a nulla. Grazie di cuore per tutto quello che state facendo: nel nostro piccolo abbiamo cercato di aiutarvi!».