Lega Giovani: nuovi coordinatori a Borgosesia e Vercelli

Gli incarichi saranno operativi con effetto immediato per dare ulteriore vigore all’attività del Movimento in un periodo davvero difficile come quello che stiamo vivendo. Stragiotti e Locca continueranno invece il loro impegno nel Provinciale Vercelli-Valsesia nei ruoli rispettivamente di coordinatore e vice-coordinatrice, affiancati da Filippo Ghisio come responsabile organizzativo provinciale, Marco Balzaretti in qualità di referente provinciale del movimento universitario “Siamo Futuro” e Michael Colombo come referente provinciale del movimento studentesco SBAM attivo negli istituti superiori, oltre che ad essere referente nella comunicazione ed affiancando Ceruti già attivo in questo ruolo.