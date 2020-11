‘uBroker’ presenta il Network Marketing Intelligente: come riscrivere le regole del commercio

Tra le tante novità messe in atto durante la pandemia da ‘uBroker Srl’, la prima multiutilities company ad aver azzerato le bollette di luce e gas (Canone Rai e accise incluse), vi è anche il ‘Network Marketing Intelligente’: un approccio nuovo che riscrive le regole del commercio, pronto a superare le frontiere del cosiddetto smart working tradizionale.

La straordinaria azienda torinese fondata dalla coppia di imprenditori Cristiano Bilucaglia e Fabio Spallanzani che vanta oltre 100mila clienti in tutta Italia per un totale di più di un milione di fatture emesse, un volume d’affari aggregato superiore agli 80 milioni di euro, proprio nell’anno del Covid-19 ha conosciuto “una crescita strepitosa grazie a una rilettura inedita del lavoro a distanza. Che, per noi di ‘uBroker Srl’, si chiama ‘Network Marketing Intelligente’”, spiega il Presidente.

“Lavorare in rete è diverso rispetto all’operare in solitudine da casa. Il nostro mondo e il nostro mood offrono un servizio di assistenza e supporto con uno schema articolato e organico fondato sull’interazione funzionale di tutta una serie di figure qualificate a disposizione dei collaboratori fidelizzati che, attivi presso le proprie abitazioni, acquisiscono così maggiore autonomia rispondendo fattualmente in un’ottica di sistema con un maggior grado consolidato di fiducia e redditività pro capite perché si sentono completamente valorizzati. E tutto secondo una visione d’insieme che mette al centro del processo formativo e professionale l’umanizzazione dei rapporti intesi quali risorse umane imprescindibili capaci di impattare positivamente la persona nel suo insieme”.

Per poi aggiungere: “il ‘Networker 3.0’ elaborato e testato con efficacia da ‘uBroker Srl’ è un individuo per il quale l’operatività all’interno delle proprie mura domestiche presuppone una logica funzionale di gruppo che scongiura e annulla a priori tutti i timori, le ansie, le paure che naturalmente sono per definizione correlate e connesse al libero e solitario smartworking senza chiare direzioni. Il ricorso all’informatica del contatto, grazie al know-how tecnologico sperimentato con successo dalla nostra realtà imprenditoriale, facilità la contemporaneità delle informazioni, il confronto strategico su di esse e l’applicazione pratica con massimizzazione delle opportunità di affermazione e crescita personale oltre che di successo economico rispetto al normale e corrente smart working. Agevolando altresì la misurazione delle performances e dei risultati grazie al ricorso costante alla contestualità delle operations condotta mediante l’impiego virtuoso dei new media”, approfondisce Cristiano Bilucaglia.

Che conclude: “Siamo nati senza pubblicità tradizionale, senza Google Adv né tantomeno radio, tv e testimonial dai cachet stellari, ma soltanto radicatamente sull’onda crescente della migliore delle forme di promozione esistenti: la fiducia di chi ogni giorno ci sceglie, ci prova, ci consiglia. Quella stretta di mano che, attualmente, prosegue indefessa nel mondo ‘ubroker Srl’ semplicemente in maniera nuova: attraverso il ricorso ai drivers mobile, alle nostre app con cui monitoriamo e stimoliamo in tempo reale il nostro network progredendo insieme sulla strada di una visione d’impresa coesa e coerente, che ancora una volta vede la nostra azienda farsi capofila effettivo di percorsi d’innovazione su scala industriale in grado di mediare tra il vecchio e il nuovo mondo, in un meccanismo producente di economia circolare e della fraternità propriamente dette che sono già ora il futuro”.