Addio alla maestra Emilia Cagnoni

Il mondo della scuola e del volontariato piangono la morte di Maria Emilia Cagnoni, 72 anni, insegnante in pensione e attiva volontaria della parrocchia del Santissimo Salvatore.

E' spirata all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli dove era ricoverata da oltre un mese a causa del Covid: anche lei, come purtroppo è avvenuto per altri vercellesi colpiti dalla malattia, sembrava avercela fatta. Poi un improvviso peggioramento l'ha strappata agli affetti di una famiglia unita e ai ricordi dei tanti alunni che le hanno voluto bene per le sue capacità didattiche e umane.

Emilia Cagnoni lascia il marito Luigi Taliano, la figlia Claudia con il marito Cesare Concina e i nipoti Gabriele e Davide; la sorella Grazia, anche lei apprezzata insegnante alla Bertinetti e il fratello Claudio Cagnoni, giornalista, che solo da pochi giorni è tornato a casa dall'ospedale dopo aver superato il covid.

l funerale sarà celebrato lunedì 30 novembre alle 10.30 nella parrocchia del Santissimo Salvatore, mentre il Rosario sarà recitato sabato 28 novembre alle 17 nella cappella di via Parini: in entrambi i casi sono previste le limitazioni nell'accesso disposte dalla diocesi in funzione anti pandemia.