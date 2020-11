Addio al sorriso di Leda, giovane mamma di 41 anni

Tanti amici stanno partecipando al lutto della famiglia Finotti Kajana per la morte di Leda, giovane mamma di 41 anni. Sorridente e solare, ragazza leale e sincera, come la ricordano, in queste ore sui social, gli amici italiani e albanesi.

«Ricorderemo Leda per la sua saggezza, bellezza, gentilezza e per i sorrisi che ha regalato a tutti noi», scrive un'amica; «Che i suoi figli e la sua anima possano vivere in cielo perché Leda era veramente un angelo», aggiunge un'altra amica mandando un abbraccio al fratello Artur.

Leda Finotti Kajana lascia i figli Janira, con Filippo, e Matteo; i genitori; il fratello Artur con la moglie Katia e i nipoti Gianni e Giorgia.

Le esequie si sono svolto mercoledì mattina in Duomo, poi il feretro è tornato a Genova, dove la donna è spirata, per la cremazione.