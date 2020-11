abbattiamoilvirus: freezer per il vaccino e Dpi nuovi obiettivi di Fondazione Valsesia

«Partiamo dai bisogni concreti lavorando a un piano strategico e operativo per potenziare il nostro ospedale anche nel futuro». Con queste parole Fondazione Valsesia lancia la nuova fase della campagna di raccolta fondi per fronteggiare l'emergenza coronavirus: l'acquisto di un freezer di ultima generazione per l’ospedale di Borgosesia, per poter conservare correttamente i vaccini, che a breve saranno disponibili sul mercato, garantendo così alla Valsesia e alla Valsessera la possibilità di poterli reperire appena disponibili, mantenendoli a giusta temperatura per il pronto uso per le nostre comunità. Bisogna agire con tempestività per esser pronti già da ora per poterci garantire le dosi di vaccino per il territorio, evitando poi ritardi o impossibilità di reperire questa strumentazione fondamentale sul mercato. «Naturalmente - spiegano da Fondazione Valsesia - come è nostra precisa volontà, questo freezer – 80° sarà utilizzato anche per la conservazione del plasma e del sangue e potrà essere utilizzato nel nostro ospedale anche in futuro e per altri scopi».

L'altro obiettivo è finalizzato all'acquisizione di dispositivi di sicurezza individuale indispensabili per l’ospedale, i medici di base e Case Salute, gli enti del terzo settore, sempre in prima linea sul territorio, e gli enti amministrativi e le scuole; «per questo continuiamo a donarli al territorio con continuità», si legge in una nota.

«Siamo consapevoli della criticità del momento, dei sacrifici che si stanno facendo e delle incertezze che ci circondano ma sappiamo che insieme possiamo superarle, per questo chiediamo il vostro indispensabile sostegno, facendo appello al grande cuore e alla forza di volontà che è nel nostro Dna - proseguono da Fondazione Valsesia -. Insieme possiamo potenziare e valorizzare le risorse per la nostra comunità, per garantirci un presente e un futuro migliore».

Ecco gli estremi per effettuare le donazioni: Emergenza Coronavirus Tramite bonifico bancario: Conto corrente Biverbanca, filiale di Varallo, intestato alla Fondazione Valsesia Onlus IBAN: IT29 R060 9044 9000 0000 1001 092; oppure tramite Tramite Pay Pal: Conto intestato a Fondazione Valsesia (CLICCA QUI PER GLI ESTREMI)