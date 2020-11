"Siamo onde dello stesso mare...": dalla Cina 50mila mascherine per il Comune di Vercelli

La collaborazione e i buoni rapporti intrecciati con la municipalità di Pengzhou, continuano a produrre importanti risultati per il Comune di Vercelli: nella giornata di mercoledì sono state consegnate 50mila mascherine e Dpi provenienti dalla Cina. L'amministrazione comunale li destinerà alla popolazione con un particolare riguardo alle associazioni di volontariato e agli operatori in prima linea nell'emergenza. Un secondo invio di dispositivi dopo quello, molto apprezzato, della scorsa primavera quando reperire le mascherine era una vera e propria impresa.

Ad accompagnare i 13 scatoloni, ricevuti dal sindaco Andrea Corsaro e dall'assessore Luigi Michelini, una dedica, scritta dall'amministrazione cinese. “Siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero, fiori dello stesso giardino”. «Un pensiero bellissimo che apprezziamo e che dimostra quanto si sono consolidati i rapporti tra l'amministrazione comunale vercellese e gli amici di Pengzhou», commenta il sindaco Corsaro, ringraziando il lavoro svolto dall'assessore Gianna Baucero, dagli uffici comunali, dalla Guardia di Finanza e degli enti che hanno seguito il viaggio delle mascherine attraverso i vari scali aeroportuali, fino ad arrivare a Vercelli.

Nell'occasione Corsaro rinnova l'appello ai concittadini affinché tutti diano il massimo per cercare di frenare l'onda del contagio.

«La situazione è molto delicata – prosegue il sindaco -: il virus c'è, circola, e tutti noi certamente conosciamo persone che lo stanno affrontando, portandone conseguenze più o meno gravi. Ci troviamo ad affrontare una situazione eccezionale e tutte le norme vanno interpretate in questo senso. Rinnovo l'appello ai vercellesi: fate il massimo sforzo possibile per evitare di esporvi a situazioni di potenziale contagio. Indossate sempre la mascherina, uscite solo se necessario, siate responsabili per voi stessi e per gli altri».

E, rispetto alle imminenti festività, il sindaco raccomanda grande prudenza: «Non possiamo permetterci un effetto fisarmonica con aperture e chiusure delle attività economiche, né una terza ondata sul versante dei contagi. Non smetterò mai di ripetere che i nostri comportamenti devono essere improntati a prudenza, rispetto delle regole e attenzione straordinaria per la salute».