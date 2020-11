Lotta alle zanzare: Vercelli rinnova la collaborazione con Ipla

Anche per l’anno 2021 il comune di Vercelli aderirà al progetto regionale per la lotta alle zanzare, i cui trattamenti sono preferibilmente di tipo larvicida e prevedono l'impiego di prodotti biologici al fine di avere il minor impatto sull'ambiente.

«Questi interventi non hanno riguardato - dichiara l’assessore Patrizia Evangelisti - soltanto le zanzare, ma anche altri infestanti come l’infantria, che ricordo non essere la processionaria.

L’infantria, infatti, è innocuo sia per l’uomo sia per gli animali ma infestante delle foglie; crea nidi sulle piante e poi, complice anche l’abbassarsi delle temperature, le farfalle si rifugiano all’interno delle case o sui balconi. Chiederò, perciò, di intervenire sulla prevenzione in modo che con un certo anticipo si possa evitare la fuoriuscita dai nidi».

Una collaborazione, quella con Ipla, destinata a consolidarsi nel 2021.

«Il servizio Ipla è stato migliorato e continuerò a lavorare per ottenere ancora maggiore incisività in termini di tempestività. L’azione anticipata - conclude Evangelisti - è la miglior difesa e sono sicura che la continuazione della collaborazione possa mostrarsi solo più proficua. Anche il sindaco Andrea Corsaro si è mostrato favorevole all’adesione al progetto, proseguiamo quindi nella lotta agli infestanti inevitabilmente presenti in grande quantità sul nostro territorio».