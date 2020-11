Sabatino e Corsaro: «Le luci di Natale, un segno di speranza»

E' in programma sabato 28 novembre alle 18 l’accensione delle luci natalizie in città: un appuntamento che verrà condiviso sulla pagina Facebook della città, come spiega in una nota l'assessore Mimmo Sabatino.

«Abbiamo voluto organizzare un evento social per condividere con la città un momento simbolico - dice Sabatino -. Accendere le luci natalizie è un segnale forte per comunicare che ci siamo e continueremo a essere sempre più attivi per superare insieme questo periodo buio. Voglio anche sottolineare la testimonianza di condivisione, perché il progetto si è concretizzato con la partecipazione, determinazione e apporto economico di tanti: i commercianti che hanno illuminato le vie cittadine a loro totale onere e spesa, Iren che ha finanziato l’illuminazione di piazza Cavour, il gruppo Nuova Sa-car che ha provveduto all’albero di Natale in piazza Zumaglini. Il Comune di Vercelli ha fatto la sua parte finanziando il posizionamento di un albero di Natale davanti all’ospedale, un altro di fronte al Municipio e addobbi luminosi in piazza Palazzo Vecchio e piazza Risorgimento. Inoltre, verrà realizzata la filodiffusione per le vie del centro».

L’accensione sarà realizzata in collegamento per evitare assembramenti per le vie cittadine. Tutti potranno seguire l’evento senza contravvenire alle norme sanitarie in vigore.

«Abbiamo scelto di dare un segno di speranza, pur con la moderazione del momento del tutto particolare che stiamo vivendo - aggiunge il sindaco, Andrea Corsaro - L’albero di Natale di fronte all’ospedale è un simbolo di rispetto e vicinanza ai tanti concittadini che stanno affrontando questo difficile momento. Al tempo stesso, vuole essere un ringraziamento a tutto il personale sanitario che si sta impegnando con ogni mezzo e grande professionalità».