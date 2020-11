«Un percorso naturalistico intitolato ai piloti eroi»: la proposta del sindaco di Santhià

L'idea di Cappuccio guarda anche oltre: «il Comune potrebbe provvedere a chiedere le autorizzazioni necessarie agli enti competenti dei canali, mettere in sicurezza il percorso, certificandolo con cartelli chilometrici rendendolo quindi agevole e alla portata di tutti - spiega -. A breve poi la costruzione del ponticello che collegherà via Dora Baltea al centro cittadino, evitando il corso 2 Giugno e renderà il percorso un vero anello senza ostacoli né pericoli. Come amministrazione comunale cercheremo di ottenere questo benestare e ci metteremo al lavoro affinché questa nuova idea possa diventare realtà per la nostra città e per i tanti nostri concittadini che hanno scelto quei luoghi per il loro tempo libero».