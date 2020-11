Pallets: il progetto sotto la lente della Prima Commissione

Si torna a parlare dell'impianto dei pallets, oggi (lunedì) pomeriggio, nella riunione della I Commissione Consiliare permanente, convocata per le 17,30.

All'ordine del giorno ci sono una serie di punti dedicati allo stabilimento che Asm intende realizzare nell'area industriale e che sta incontrando l'opposizione delle liste civiche SiAmo Vercelli e Voltiamo Pagina, oltre che dai sindaci di Asigliano, Desana e Lignana: i componenti di questi gruppi hanno dato vita a un comitato che si sta battendo per arrivare alla revoca del progetto. Una richiesta divenuta ancora più pressante dopo che, nel corso di una recente Conferenza dei Servizi, era emerso il tema del possibile impatto odorigeno dell'impianto. Sul tema emissioni e puzze sindaci e consiglieri comunali hanno chiesto a gran voce chiarezza da parte del Comune.

In particolare sono previsti l'esame del piano di fattibilità economica e finanziaria; l'esame dei rischi ed oneri, potenziali, diretti e indiretti, per il Comune di Vercelli, nella sua qualità di socio di Asm Vercelli Spa; l'esame delle criticità emerse in occasione delle varie Conferenze dei Servizi; l'esame della compatibilità dell’iniziativa sia con la lettera del dettato statutario di Asm Vercelli Spa, sia con gli obiettivi posti dai Documenti di programmazione deliberati dal Comune in ordine alle azioni in sinergia con l’azienda; l'esame delle previsioni del Documento Unico di Programmazione in ordine agli impegni del Comune di Vercelli per la propria partecipazione in Asm Vercelli Spa.

All'incontro, oltre ai consiglieri componenti la Commissione (Paolo Campominosi, Giorgio Malinverni, Donatella Demichelis, Maura Forte, Romano Lavarino, Stefano Pasquino, Carlo Riva Vercellotti), e ai vertici di Asm Vercelli, sono stati invitati il sindaco, gli assessori al Bilancio e all'Ambiente e i dirigenti di tutti i settori coinvolti oltre ai rappresentanti di Legambiente e Pro Natura.

Su disposizione del presidente del Consiglio comunale, Gian Carlo Locarni, i lavori della Commissione (pubblici) potranno essere seguiti in collegamento streaming: una procedura che, fino alla fine dell'emergenza sanitaria, verrà adottata anche per tutte le altre riunioni di Commissione, allo scopo di evitare assembramenti e conseguenti rischi per la salute. Le persone interessate possono dunque seguire la diretta attraverso la pagina istituzionale del Comune di Vercelli.