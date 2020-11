Lavori post alluvione: in Valsesia aprono nuovi cantieri

«Molto si è già fatto, ma tanto resta ancora da fare - spiega Botta -. Il nostro territorio è stato toccato pesantemente dalle violente piogge di inizio ottobre che hanno causato l’esondazione del Sesia e di tanti torrenti, ma a poco a poco stiamo intervento per riportare a una situazione di normalità intere aree».

Intanto, a cavallo tra bassa Valsesia e Valsessera, resta ancora chiuso il viadotto di collegamento tra la Guardella e Crevacuore, pesantemente danneggiato dall'alluvione. «Il ponte è di competenza della vicina Provincia Di Biella - spiega Pier Mauro Andorno, consigliere con delega alla Viabilità - e il ripristino certo non risulta facile considerati i danni ingenti e che provocano non pochi disagi per i cittadini di entrambe le Province. Siamo comunque in costante contatto e collaborazione per far si che le tempistiche si riducano il più possibile».