Lutto in città per Maria Grazia Fassone

Era una persona sorridente, gentile, un volto conosciuto da molti vercellesi che, in queste ore, stanno commentando con dolore la notizia della morte di Maria Grazia Fassone. Avrebbe compiuto 62 anni a dicembre e lavorava alle Poste Centrali di via Palazzo di Città. Un altro lutto in un anno davvero difficile per tante famiglie toccate dalla malattia.

Maria Grazia Fassone lascia il figlio Alessio con Federica, la mamma Franca, i cugini Pareglio, Calzolato e Pensotti con le rispettive famiglie: era una persona forte, ottimista, capace di affrontare con coraggio le sfide della vita e anche la malattia. Molti amici ricordano il suo sorriso e i tanti momenti allegri trascorsi insieme.

I funerali avranno luogo martedì 24 novembre alle 9,30 nella chiesa delle Maddalene dove il feretro giungerà dall'hospice di Gattinara. Sempre nella chiesa delle Maddalene, lunedì 23 alle 16,45 sarà recitato il rosario.