Due alberi per il Comune di San Germano

Due alberi in dono, al Comune di San Germano, in occasione della Festa dell'Albero, che si celebra ogni 21 novembre. A consegnare le piante al sindaco, Michela Rosetta e al consigliere comunale Giorgio Carando, è stato il consigliere comunale Fabrizio Boni, esponente del gruppo ecologista "la Foresta che Avanza".



«In qualità di consigliere comunale anche io ho voluto fare la mia parte donando due alberi al comune di San Germano Vercellese - afferma Boni -. Desidero ringraziare sia il sindaco Michela Rosetta che il tesoriere comunale signor Giorgio Carando, presenti durante la consegna degli alberi. Un ulteriore ringraziamento voglio esprimerlo al comune di Crova nelle persone del sindaco Paolo Ferraris e il suo vice Renato Carlino che ci hanno donato una delle due piante».



Boni prosegue ricordando che «la Foresta che Avanza non si è fermata davanti a lockdown ed emergenza, disseminando alberi anche quest’anno su tutto il territorio nazionale come simbolo di rinascita, fermezza e solidità. Il verde degli alberi rinfrancherà di certo l’animo degli italiani, i quali dovranno essere capaci di traghettare la nazione fuori da questa ennesima crisi».