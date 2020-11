Pro Vercelli-Pro Sesto 0-2. Domenica nera.

Pro Vercelli-Pro Sesto 2-0

Marcatori: De Respinis all'80 e all'82'

Le formazioni:

PRO VERCELLI : Saro; Hristov (Padovan dall'85'), Masi, De Marino; Clemente (Romairone dall'85'), Emmanuello, Nielsen (Graziano dal 45'), Iezzi; Rolando, Zerbin, Comi.

A disposizione: Tintori, Rodio, Auriletto, Graziano, Della Morte, Romairone, Blaze, Borrello, Padovan, Erradi, Carosso, Petris. All. Modesto.

PRO SESTO : Livieri; Bosco, Giubilato, Caverzasi; Pecorini, Gattoni, Di Munno (Maffei dal 75'), Palesi, Franco (Cominetti dal 52'); Mutton (De Respinis dal 75'), Scapuzzi.

A disposizione: Del Frate, Maldini, De Respinis, Cominetti, Ntube, Miscioscia, Parrinello, Murati, Maffei, Costa, Pelle. All. Parravicini.





Aribitra Rutella di Enna

Ammoniti: Franco, Di Munno, Pecorini (Pro Sesto); Comi (Pro Vercelli)





PRIMO TEMPO

Due angoli per la Pro, poi Rolando ne guadagna un terzo, grazie a un tiro deviato. Sul corner ci prova Clemente con una ciabattata al volo, tiro murato, è il 10'.

Punizione di Zerbin dalla destra, testa di Masi, fuori. La Pro sta accelerando.

Dal 10' al 16': Pro Vercelli che pressa alto, attacca, con fraseggi stretti. Da applausi. In difficoltà la retroguardia avversaria.

Cincischiano De Marino e Iezzi, s'impossessa della palla Mutton che spara su Saro, al 20'.

Ripartenza Bianca con Rolando che lancia Comi, cross per Zerbin, blocca il portiere Livieri.

Punizione dalla distanza di Rolando, para Livieri, siamo alla mezz'ora.

La Pro Vercelli spinge soprattutto sulla destra, con Clemente e Rolando. Ottima la gara di Nielsen, un po' in ombra Emmanuello.

Fallaccio su Clemente, belle le sue sgroppate sulla destra.

Mancano 5 minuti.

Disimpegno sbagliato di Masi, ma è tutta la retroguardia che oggi è un po' disattenta.

Finisce il primo tempo. Supremazia territoriale della Pro Vercelli ma poco lavoro per i due portieri.





SECONDO TEMPO

Modesto manda dentro Graziano al posto di Nielsen, che aveva ben giocato.

Altro angolo per i Bianchi: sono 6. Nessuno per gli ospiti.

La Pro Sesto fa entrare Cominetti e cambia modulo: difesa a 4, anziché a 3 (che in realtà era a 5).

Pro Vercelli contratta, poco spigliata.

Ripartenza Pro Vercelli, con sventagliata di Emmanuello che taglia tutto il campo, palla a Clemente che entra in area, il tiro è fuori.

Emmanuello in gran spolvero, le redini del centrocampo Bianco le ha lui. Bene nella Pro Sesto il neo entrato Cominetti.

Zerbin tira dalla distanza, palla sul fondo. Siamo a metà secondo tempo. Se non ci saranno acuti, sembra una gara che sa di pareggio senza reti.

Altri tiro da fuori area, stavolta è Comi, para facile Livieri. Minuto 69.

Punizione per fallo su Emmanuello, tocca Rolando proprio per Emmanuello, gran sassata, palla a un metro dalla destra della porta di Livieri.

Rolando serve Clemente, cross dalla destra, salta Comi, niente da fare, i Bianchi reclamano il penalty per fallo di mano, ma si prosegue.

Manca un quarto d'ora più recupero.

Cross di Iezzi, testa di Comi, Graziano anticipato in area.

Cominetti, gran cross dalla sinistra, intervento spericolato di Hristov, che sbroglia,

Ma al minuto 81, doccia fredda per i Bianchi: Pro Sesto in vantaggio grazie a una rete segnata dal neo entrato De Respinis, in mischia.

Minuto 82, ancora Cominetti, entra in area, spallata di Iezzi, rigore e ammonizione per il laterale.

Batte (male) De Respinis: Pro Vercelli 0 Pro Sesto 2. Minuto 82.

Modesto manda in campo Romairone e Padovan, escono Clemente e Hristov. Pro Vercelli con cinque attaccanti.

Cinque di recupero.

Attacchi a ripetizione ma sterili della Pro Vercelli, l'altra Pro perde, ovviamente, tempo.

Battuta d'arresto per i Bianchi, ma mercoledì con la Pergolettese la squadra cercherà di ritrovare gioco e punti, c'è da giurarci.