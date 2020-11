Altri due ex leghisti passano a "Cambiamo!"

Ladislao Babudro, neo ingresso in "Cambiamo!"

Altri due componenti della sezione della Lega vercellese hanno aderito a "Cambiamo!": si tratta di Ladislao Babudro, già componente della sottocommissione elettorale di Vercelli e volontario della protezione civile per lungo tempo, e Giorgia Gaudino, candidata con la Lega alle ultime amministrative, di professione insegnante. I due nuovi ingressi si aggiungono ai consiglieri comunali recentemente passati al partito di Toti aderendo al comitato di Vercelli e provincia.

«Entro fine mese o al più tardi per l'inizio dicembre verrà presentato l'intero comitato e le relative specifiche deleghe rilasciate in relazione alle professionalità dei componenti del costitutivo - annunciano dal gruppo -. Nonostante i limiti imposti dalla pandemia l'attività di "Cambiamo!" non si è mai arrestata, siamo riusciti a coinvolgere nel progetto politico tanti vercellesi e siamo certi che entro fine anno il nostro gruppo si espanderà ancora con importanti novità».