Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e Aib all'opera per un incendio a Civiasco

Sta interessando circa 2 ettari di sterpaglie in una zona impervia, il rogo divampato nella mattina di domenica in località Fontana di mezzo nel comune di Civiasco. Sul posto, da un paio d'ore, sono al lavoro i vigili del fuoco di Varallo, che hanno subito bloccato il fronte del fuoco impedendo alle fiamme di avvicinarsi alla strada e scongiurando problemi ulteriori. Tuttavia il vento ha spinto le fiamme verso l’alto in zona molto rocciosa e il sottobosco secco ha favorito il propagarsi dell'incendio. Aib di Civiasco, Ail Varallo, Aib di Valduggia e carabinieri forestali sono sul posto per circoscrivere quanto prima il rogo, anche se il loro lavoro e il tentativo di raggiungere una zona pianeggiante al di sopra dell'area interessata dall'incendio, è ostacolata dalla caduta di rocce e dalla conformazione particolarmente ripida della zona.