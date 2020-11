Le luci del Natale trasformano Borgosesia - FOTO

Luci bellissime, suggestive, che creano un clima fiabesco trasformando il centro di Borgosesia in un piccolo gioiello di colori da ammirare a naso all'insù. Attaverso un progetto di videomapping, le facciate dei palazzi del centro diventano un gigantesco schermo e prendono vita grazie ai movimenti di stelle, nastri, fiocchi di neve, soggetti natalizi sacri e profani che si dissolvono e si riscreano in uno spettacolo davvero suggestivo.

La cittadina valsesiana cerca un pizzico di normalità in vista delle feste di fine anno: impossibile, vista l'emergenza sanitaria in atto, allestire piste di pattinaggio, momenti di spettacolo, distribuzione di vin brulè o cioccolata calda e nemmeno effettuare concerti o altri spettacoli cui tutti erano abituati.

«È una delle poche cose che faremo in ossequio al Dpcm - spiega il sindaco Paolo Tiramani, postando le prime immagini della piazza - ma le primi immagini parlano da sole. Il Natale di Borgosesia, tra mille limitazioni, cercherà comunque di regalare un sorriso ai nostri bambini».

A curare il progetto l'assessore Paolo Urban che ha subito ricevuto i complimenti dai moltissimi cittadini conquistati dalla suggestione delle luci. Il progetto, tra l'altro, vanta un interessante precedente: a Como, per anni, il videomapping natalizio di palazzi e chiese del centro storico ha rappresentato un potente elemento di attrazione turistica. L'emergenza sanitaria in atto non consente certamente di dare un risvolto di attrattività turistica a questo progetto, ma una riflessione sul tema potrà sicuramente essere fatta per il futuro. Per adesso non resta che ammirare la suggestione di questi giochi di luce, sperando nel futuro.