Biella, tenta di scappare e si lancia dal terzo piano. Muore un giovane biellese

Non è ancora chiara agli inquirenti la dinamica che ha portato alla morte un giovane biellese dall’apparente età tra i 20 e 30 anni. Il fatto è avvenuto intorno alle 19,30 di questa sera venerdì 20 novembre a Biella in via Ogliaro, nelle vicinanze dell’ex locale la Boheme.

L’uomo sarebbe precipitato dal terzo piano della palazzina dopo un probabile tentativo di furto in un alloggio. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, diverse pattuglie della Squadra volante della Polizia oltre all’ambulanza del 118 e successivamente gli uomini della Squadra mobile e della Scientifica, che ora si occupano dei rilievi.