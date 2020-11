Perché lo scrub è importante per la cura della pelle grassa

Soffri di pelle grassa? Un prodotto che non dovrebbe mancare nella tua beauty routine è lo scrub: un cosmetico utilissimo, caratterizzato dalla presenza di microgranuli che massaggiano la cute ed eliminano imperfezioni e cellule morte.

Un’epidermide di questo tipo è contraddistinta da un perenne strato di unto, e appare oleosa e lucida alla vista. A ciò si aggiungono spesso brufoli e punti neri: questi ultimi, in particolare, non sono altro che accumuli di sebo, il quale resta “intrappolato” nei pori e forma i cosiddetti comedoni.

Uno scrub di qualità è studiato appositamente per garantire un’azione idratante, purificante ed esfoliante. Tale articolo per skin care può essere sia realizzato in casa sia acquistato: tra le migliori preparazioni ti segnaliamo quelle alla bava di lumaca, ingrediente che determina un autentico effetto peeling e che, quindi, è ideale per combattere la pelle grassa.

E per quanto riguarda i rimedi homemade? Quali sono le sostanze più adatte a contrastare in maniera efficace questo inestetismo? Scopriamolo insieme: gli scrub fai da te sono preziosi alleati del nostro benessere e della bellezza del nostro viso!

Zucchero di canna e succo di limone

Un esfoliante a base di limone è eccellente nella lotta alla cute grassa. Questo frutto, infatti, ha una marcata capacità astringente: è ottimo in caso di pori dilatati, ed è consigliato anche per rimuovere dal volto il sebo in eccesso.

Per ottenere la classica consistenza granulosa, ti suggeriamo di mescolare il succo di mezzo limone allo zucchero di canna. In alternativa puoi adoperare il sale grosso: ciò che conta è che, alla fine, il composto sia simile agli scrub che si trovano in commercio. Ricorda solo di risciacquare con attenzione, perché i residui di limone potrebbero irritare la superficie del derma.

La banana

Non tutti lo sanno, ma un alimento eccezionale contro la pelle grassa è la banana. Questa, oltre a essere buona da mangiare, è raccomandata per rendere la cute più levigata e uniforme.

Crea il tuo scrub alla banana amalgamando la polpa con un cucchiaino di zucchero. Distribuisci il tutto con l’ausilio dei polpastrelli, tramite movimenti delicati e circolari: noterai dei risultati già dopo le prime applicazioni.

Le proprietà del bicarbonato di sodio

Un altro ingrediente indicato per chi soffre di pelle grassa è il bicarbonato di sodio. Questo può essere impiegato per un validissimo esfoliante fatto in casa, ovviamente con l’aggiunta di zucchero o di sale per i granelli.

Non dimenticare che questa sostanza è perfetta anche contro l’acne. Il bicarbonato è antibatterico, disinfettante e detossinante, complice della nostra salute e dell’aspetto del nostro viso. Quella fastidiosa patina di unto avrà i giorni contati!

Il miele

Stai cercando uno scrub per pelli grasse che mantenga morbido il tessuto cutaneo uso dopo uso? Il nostro consiglio è quello di ricorrere al miele: un elemento che in realtà può essere utilizzato anche contro l’epidermide secca, ma che combatte la produzione eccessiva di sebo se unito al bicarbonato oppure al succo di limone.

Un esfoliante homemade al miele ha un bellissimo profumo, e ti aiuta ad avere una pelle liscia, luminosa e sana. Serviti di questo rimedio un paio di volte alla settimana, così da contrastare brufoli, punti neri e cute seborroica.

Lo scrub alla bava di lumaca di Nuvò Cosmetic

Non hai tempo di preparare il tuo scrub fai da te, o preferisci acquistare un articolo per skin care già testato da un’azienda affidabile? La soluzione che fa al caso tuo è l’esfoliante alla bava di lumaca di Nuvò Cosmetic: un vero e proprio emblema di sicurezza, che ti offrirà un enorme sostegno nella battaglia alla pelle grassa e asfittica.

La formulazione in questione è sottoposta a controlli meticolosi, è nichel tested e al 100% biologica. La vision del marchio si fonda su una serie di valori essenziali: tra questi, occupano un posto importantissimo il rispetto dell’ambiente e la tutela del benessere dei clienti. La bava di chiocciola è amica del nostro derma, in quanto lo idrata, lo purifica, lo nutre e ne preserva l’originario splendore.

Devi sapere che tale ingrediente è fonte di principi attivi indispensabili per il materasso cutaneo, come il collagene, l’acido glicolico e l’elastina. L’ideale sarebbe abbinare uno scrub alla bava di lumaca con una crema ricavata dallo stesso estratto. Naturalmente, quelle per pelli grasse hanno una bassissima percentuale di oli, e una quantità molto elevata di bava.

Come usare lo scrub

Da quanto abbiamo detto finora, avrai capito che lo scrub è un prodotto necessario se la tua pelle è grassa – a condizione che sia realizzato con le sostanze giuste. Ma qual è il modo migliore di utilizzarlo?

Il volto, innanzitutto, non deve essere asciutto ma lievemente umido. Di solito questi cosmetici si impiegano dopo aver lavato la faccia, di mattina o di sera prima di andare a dormire. È fondamentale che il massaggio duri circa 5 minuti, e che il risciacquo avvenga con un getto tiepido o comunque non caldo. Ripeti l’operazione 1-2 volte alla settimana per un ottimo risultato!