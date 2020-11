Parcheggi gratuiti nel periodo natalizio e 430mila euro per l'emergenza economica

Riceviamo e pubblichiamo.

Fratelli d’Italia è orgogliosa dello straordinario lavoro quotidiano del nostro sindaco Andrea Corsaro: in un momento così difficile la giunta e i partiti del centro-destra stanno rispondendo con fatti concreti alle necessità di Vercelli: 230 mila euro a sostegno delle imprese forzatamente chiuse causa Covid-19; 200 mila euro da destinare come sostegno alle famiglie e come volano all’economia vercellese; altre centinaia di migliaia di euro per manutenzione di strade, di immobili e per il miglioramento del decoro urbano.

Oltre a tutto questo gigantesco sforzo il Comune di Vercelli utilizzerà 6 milioni di euro per il rinnovo della flotta dei propri bus urbani, investendo nell’acquisto di mezzi elettrici e a metano.

In aggiunta a tutta questa serie di provvedimenti volti ad intervenire a favore delle imprese e delle famiglie vercellesi, in vista della festività del Santo Natale, si è provveduto – con l’intento di favorire il commercio e di andare incontro alle esigenze di mobilità dei cittadini – a prevedere il parcheggio gratuito sul suolo urbano dal 12 al 31 dicembre 2020.

Insomma: dal sindaco Andrea Corsaro poche parole, ma davvero tanti (tanti!) fatti.