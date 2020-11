CNA: «Compra nei negozi e dagli artigiani vicini»

Un semplice volantino, da esporre ovunque sia possibile, da condividere su FB, Instagram, WhatsApp, che invita tutti ad acquistare, adesso ma anche dopo il lockdown, negli esercizi commerciali e dagli artigiani vicini.

«Abbiamo pensato a un modo semplice e immediato per toccare la sensibilità dei cittadini e suggerire un comportamento che può dare una mano piccoli imprenditori penalizzati dalla misure di contrasto al Covid - 19, per aiutarli a recuperare almeno in parte gli incassi perduti per la chiusura o la riduzione della loro attività», dichiara Marco Pasquino, vicedirettore CNA Piemonte Nord.



«La maggior parte degli esercizi commerciali al dettaglio e molte attività dei servizi alla persona sono chiuse per effetto delle restrizioni – prosegue Pasquino – e alcune si sono già organizzate con l’asporto e la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme. E’ quindi possibile effettuare i propri acquisti, per i regali natalizi ma non solo, senza doversi recare in negozio, nel nostro comune. Molti negozianti stanno comunicando la loro disponibilità tramite i social media, altri hanno esposto il numero di telefono da contattare sulla vetrina del negozio. Quando potranno riaprire, speriamo entro breve tempo, continuiamo a fare acquisiti vicino a casa. Non abbandoniamo questi piccoli imprenditori, perché se ce la faranno a superare questa crisi, sarà un vantaggio per tutto il tessuto economico del territorio, che rischia altrimenti di impoverirsi».

Il volantino è stato inviato a tutti gli associati CNA Piemonte Nord con l’invito ad esporlo nella propria sede. E’ disponibile per tutti, può essere scaricato dal sito internet cnapiemontenord.it, dalla pagina FB Cna Piemonte Nord, oppure può essere richiesto al numero 0321 33388.