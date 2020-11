Claudio Marchisio: il Principino piemontese dalle ginocchia assai fragili

Magari è tutto scritto, magari no; magari la strada di ognuno di noi è già tracciata, magari siamo noi gli artefici del nostro destino, quel destino che, se esiste davvero, non è stato magnanimo con Claudio Marchisio, anzi…Il Principino più famoso del pallone nostrano, una delle ultime bandiere della Juventus, durante tutta la sua carriera ha dovuto lottare contro quel disegno avverso e misterioso che ha cercato in tutti i modi di limitarne la voglia di giocare a pallone, attraverso infortuni di ogni genere, in parte riuscendoci.

Appendere gli scarpini al chiodo a soli 33 anni è segno che il destino, se esiste davvero, ci ha messo del suo. Potremmo così continuare a lamentarci e a rattristarci, visto che ormai siamo orfani di uno dei centrocampista italiani più forti della storia recente, abile a inserirsi, dotato di forza fisica e di un ottimo tiro da fuori, ma in fondo non servirebbe a nulla.

Per questo motivo, scegliamo di rallegrarci ricordando chi è stato il Marchisio calciatore. Claudio, come accennato, è stato un protagonista con la P maiuscola nella Juventus, avendo non solo militato in prima squadra dalla stagione 2006-2007 e successivamente dal 2008 al 2018 ma avendo fatto tutta la gavetta in bianconero (1993-2006).

Come dimenticare le sue grandi prestazioni con la Juventus U23, squadra allora tosta come lo è oggi? Insomma, se si escludono l’esperienza di Empoli, per altro fatta da giovanissimo, e l’ultimo anno a San Pietroburgo con lo Zenit, il Principino ha vissuto per la Vecchia Signora e ha fatto di tutto per onorarla: cuore e sudore è ciò che il campione piemontese le ha offerto ottenendo in cambio la possibilità di alzare più volte al cielo le coppe nazionali. Tutto molto bello se non fosse stato per quei maledetti infortuni che lo hanno limitato.

Dai seri infortuni al ginocchio fino all’operazione al ginocchio: un calvario infinito

Il periodo 2014-2019 per Marchisio è stato un vero calvario: tra infortuni seri al ginocchio, come quello che nel 2016 lo costrinse a saltare gli Europei (rottura del legamento crociato sinistro), alle operazioni al ginocchio, famosa quella del 2019 che lo obbligò a sottoporsi alla ricostruzione del menisco laterale del ginocchio destro, Claudio è caduto e si è rialzato più e più volte. Tutte queste cadute gli hanno impedito di restare calciatore fino a 40 anni, come lo stesso, in un’intervista, ha sostenuto raccontando il suo “dramma sportivo”. Giocare col menisco fuori d’altronde sarebbe impossibile per chiunque e dunque, una volta compresa la situazione, Marchisio decise di dire addio alla Juve per provare a stare in campo un altro anno, stavolta lontano dall’Italia. La sua carriera si concluse così con la maglia dello Zenit San Pietroburgo.

Una carriera “breve”, ma che carriera!

Ritirarsi a soli 33 anni per Claudio Marchisio è stata una scelta dura, dettata da quelle sue ginocchia ormai martoriate dai tanti infortuni. Diciamoci la verità: il destino si è accanito e non poco nei confronti del Principino piemontese che, senza i tanti, troppi stop capitati in carriera non solo avrebbe giocato qualche anno in più con il suo amato pallone ma probabilmente avrebbe ampliato un palmarès, comunque importante, fatto di 7 Campionati italiani, 3 Supercoppa Italiana, 4 Coppa Italia, e 1 Campionato russo. Un vero peccato perché il professionista è sempre stato serio, massimamente concentrato sul suo lavoro e senza grilli per testa, non come alcuni suoi colleghi tra cui Balotelli, calciatore eccentrico sul campo come nella vita. Come dimenticare quando Super Mario, spesso poco Super in verità, prese a freccette i ragazzi delle giovanili direttamente dalla finestra o quando fu multato dal City per una bravata in uno strip club? Ecco, Marchisio era lontano anni luce da comportamenti di quel genere e ciò ha pagato visto che sulla mediana, oltre a spadroneggiare, sapeva sempre cosa fare grazie a un’intelligenza tattica mai banale che gli ha permesso di siglare 35 reti con i club e 12 con la Nazionale. Non male davvero.

Chi sono oggi gli eredi di Marchisio?

Secondo Claudio oggi ci sarebbe più di un nuovo Marchisio pronto a ripercorrere la sua carriera e a incantare sulla mediana: Castrovilli, Barella e Pellegrini sarebbero i tre eredi designati. Siamo d’accordo con l’affermazione dell’ex bandiera della Juventus perché questi calciatori sono forti fisicamente, molto tecnici e capaci all’occorrenza di inserirsi proprio come faceva il Principino piemontese dalle ginocchia assai fragili.