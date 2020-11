Carisio: incidente tra due mezzi in autostrada

Ancora un incidente in autostrada, per fortuna senza feriti.

Nella serata di venerdì, poco prima delle 20, una squadra del distaccamento volontario di Santhià e una del distaccamento di Livorno Ferraris sono intervenuti sul raccordo autostradale A4, in direzione Milano, per un incidente avvenuto all'altezza del Comune di Carisio. Due le autovetture coinvolte e, come detto, nessun ferito.

L'intervento è valso alla messa in sicurezza delle autovetture e alla collaborazione con la Polizia Stradale per i rilievi del caso.