Il virus in Piemonte: segnali di rallentamento, ma non tra gli over 65, la fascia più fragile

Le classi di età 19-24 anni mostrano una flessione la settimana dal 9 al 15 novembre con un tasso di incidenza di poco superiore ai 600 casi per 100.000 abitanti, mentre le classi di età 24-44 anni e 45-64 anni, pur mostrando un rallentamento nell’ultima settimana, si collocano poco sopra i 700 casi per 100.000 abitanti.

Invece, le cassi di età 65-84 anni e over 85 mostrano un andamento crescente pressoché lineare a partire dal 5 ottobre, sebbene con velocità differenti dei tassi di incidenza.

La classe di età 65-85 è cresciuta al ritmo di 177.4 casi per 100.000 in più ogni settimana nelle ultime 6 settimane, raggiungendo i 900 casi per 100.000 nell’ultima settimana, mentre la classe di età over 85 è cresciuta al ritmo di 85.8 casi per 100.000 in più ogni settimana, raggiungendo 432 casi per 100000 abitanti nell’ultima settimana.