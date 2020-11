Nuova ordinanza del ministero: il Piemonte resta Zona Rossa

Il Piemonte resta zona rossa: il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato nella mattina di venerdì un’ordinanza che rinnova le misure restrittive per evitare il diffondersi del contagio. Come il Piemonte confermata la zona rossa anche per Lombardia, Valle d'Aosta e Calabria. La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020.