Trino, sono 111 i casi positivi (ma 34 persone hanno già fatto il tampone di fine quarantena)

E' di un'unità in più rispetto a mercoledì il numero dei trinesi positivi al Covid: 111 con un valore di circa 14,65 casi per mille abitanti. 34 persone, però, sono in attesa dell'esito del tampone che, se negativo, certificherà l'uscita dal contagio.

A fornire un report dettagliato della situazione è il sindaco Daniele Pane: 38 persone (dato invariato rispetto a mercoledì) sono i positivi ospiti dalla Rsa dove ci sono anche tre casi tra il personale residente nella cittadina.

Sono 69 (+1 rispetto a ieri) i positivi tra la popolazione: 3 persone sono in ospedale a Casale Monferrato, «tutti in buone condizioni di salute e in fase di miglioramento - spiega Pane - mentre gli altri 67 sono in isolamento domiciliare e in linea di massima stanno bene, qualcuno con qualche sintomo ma nulla di preoccupante».



Come detto sono 34 le persone positive che attendono l’esito del tampone di guarigione effettuato in questi giorni e 5 trinesi attendono l'esito del tampone senza essere mai stati positivi.