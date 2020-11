Addio all'alpino Franco Bellini, presidente della Protezione civile di Livorno Ferraris

Livorno Ferraris è in lutto per la morte di Franco Bellini, conosciutissimo esponente del mondo del volontariato: presidente della Protezione Civile del Gruppo Alpini, e già presidente dell’Associazione Pescatori, Bellini lascia un vuoto profondo nella comunità.

Lo ricordano i tanti amici del paese, a partire dal sindaco, Stefano Corgnati. «Sindaco e presidente della Protezione Civile vivono di un legame diretto, quotidiano e costante. Franco mi ha affiancato dall’istante della mia elezione alla guida del paese nel giugno 2013: ho condiviso con lui il suo progetto di sviluppo del locale nucleo di Protezione Civile, basato su un percorso di crescita e professionalizzazione del gruppo, investimenti in strutture e attrezzature pianificato nel tempo e un confronto puntuale col presidio di Vercelli. Ho sempre apprezzato il suo profondo profilo istituzionale, instancabile nell’attività di servizio verso gli altri; al contempo, mi colpiva la sua ironia e la sua preziosa dote di strapparmi un sorriso anche nei momenti più difficili che abbiamo condiviso, in primis la gestione di questa pandemia».

Corgnati ricorda che «Domenica 23 febbraio, quando dopo esserci sentiti, convocai per la prima volta il Gruppo di Coordinamento per la gestione “Covid-19” Franco fu il primo ad arrivare a casa mia: “Lavoreremo tutti insieme per superare anche questa emergenza”, mi dicesti: così abbiamo fatto, e così faremo nel futuro che ci attende sicuri che il tuo aiuto alla tua Livorno, alla quale tanti hai dato, mai mancherà. L’intera comunità si stringe in un commosso abbraccio ai suoi amati Marilena e Livio».

Solare e ottimista, sorridente e sempre pronto alla battuta, Bellini viene ricordato «un po’ come uno zio per tutti noi giovani della pesciolata - scrivono i giovani sui social - Il tuo buonumore era una costante. Non ti ho mai visto imbronciato, scappava sempre la battuta e una risata. Ti ricorderò con grande affetto».

Attivo e attento alla vita della comunità Bellini era vicino a tutte le espressioni della vita del paese. «Sei venuto a visitare la mostra per i 40 anni della Compagnia del Teatro Instabile “Clementina Ronsecco” nell’agosto 2018 - è un altro ricordo - Ricordo i tuoi commenti affettuosi anche per averne fatto parte. Ricordo l’entusiasmo con cui hai acquistato la nostra pubblicazione consapevole che le attività di volontariato hanno sempre bisogno di un aiuto».