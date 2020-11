Ponte sul Po, si usa la quarantena per i lavori più impegnativi

Continuano dopo la chiusura di settimana scorsa le opere di riqualificazione di Ponte Po, il viadotto che unisce i Comuni di Trino e Camino in Provincia di Alessandria. Approfittando dello scarso traffico veicolare dovuto alla quarantena cui è sottoposta le Regione Piemonte l’anticipo dell’interdizione agli autoveicoli ha permesso di procedere alla parte più consistente degli interventi.

«Si sta procedendo alacremente – commenta in una nota il vice-presidente con delega alla viabilità Pier Mauro Andorno - per anticipare quanto prima la riapertura, almeno parziale, del viadotto: sospese le opere sottostanti di ripristino delle arcate, i lavori si stanno concentrando sulla parte soprastante percorribile, con la scarificazione dello strato bituminoso, della fondazione e della sottofondazione del sedime stradale per uno strato totale di circa 40 centimetri di materiale che permetterà di raggiungere l’impalcato del ponte che verrà completamente revisionato e impermeabilizzato, permettendo poi il ripristino delle stratificazioni di tracciato. Contestualmente si procederà con la revisione dei marciapiedi laterali, la sostituzione delle barriere e l’allargamento degli stessi».

Queste nuove priorità, dettate dalla situazione contingente, permetteranno di anticipare la riapertura del tratto, la conseguente riduzione dei disagi viabili e il termine del cantiere, rispetto a quanto era stato inizialmente preventivato.

«Voglio ringraziare – conclude Andorno - prima di tutto i cittadini, che stanno comunque sopportando un notevole disagio con grande pazienza in un momento sociale così delicato, le ditte che stanno eseguendo con grande professionalità i lavori, la Bertini s.r.l. e la Sodis s.r.l. in associazione temporanea d’impresa, il direttore dei lavori ed i tecnici provinciali che stanno seguendo con grande professionalità il cantiere e, non ultimo, il presidente Eraldo Botta che si è speso e continua a spendersi moltissimo per questi interventi strategici sia per la viabilità che per la sicurezza dei cittadini»