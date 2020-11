Una Pro Vercelli che fa sognare

Pro Vercelli prima in classifica, con una gara da recuperare e con una media punti a partita impressionante: 2,30.

Non è stata una partita facile, anzi. Nei primi venti minuti sembrava che la Giana Erminio fosse allenata da... Modesto. Pressing alto, con la Pro Vercelli che si è difesa bene, ma che non riusciva a sfruttare a dovere le ripartenze. Dopo il gol di Zerbin, e soprattutto nel secondo tempo, è stato tutto più facile.

