Euro 4 sì ed Euro 5 no?

Limitazioni del traffico.

La DGR della Regione Piemonte dice:

“divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle 18:30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale ad EURO 3, 4 e 5;”

L'ordinanza del sindaco dice:

“divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle ore 18:30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale ad EURO 3, 4 (ad eccezione di quelli dotati di FAP ) e 5;”

Tale specifica - scrivono in una interrogazione Pd e Vercelli per Maura Forte - consentirebbe la circolazione di veicoli EURO 4 dotati di filtro antiparticolato, ma non di veicoli EURO 5 aventi le analoghe predisposizioni.