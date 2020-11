Come ha influito il Covid-19 sul mercato immobiliare: tempo acquistare o vendere?

Il mercato immobiliare è di certo uno di quelli che allo scoppio del Coronavirus ha temuto il peggio, insieme a quello turistico e della ristorazione. In effetti nei mesi successivi all’esplosione della pandemia il mercato in Italia, ma anche in Europa e in altri Paesi come la Cina e gli Usa si è sostanzialmente paralizzato, se non per chiudere transazioni le cui trattative già erano state avviate.

Un po’ la colpa è stata il lockdown che ha impedito il normale svolgimento delle visite e delle compravendite di case, ma anche il calo del PIL ha di certo costretto le persone a tirare i remi in barca e a rimandare questo genere d’acquisto. Trattandosi di transazioni di certo non da poco, in un momento in cui il Paese ha dovuto rispondere con bonus e cassa integrazione alla crisi, non è difficile da credere.

Le persone hanno preferito investire molto meno per l'intrattenimento domestico, per fare lavori in casa, quindi sul settore del fai da te, degli acquisti online e su intrattenimenti come tv in streaming, videogiochi e giochi online.

Mercato immobiliare: rallenta, ma non si ferma

Nel settore immobiliare tutto è rimasto in standby per i primi mesi della pandemia, forse in attesa di una soluzione medica o forse perché di fatto si è pensato ad una crisi di breve tempo. Di fatto quest’idea permane anche attualmente: anche se non si sa quando tutto questo avrà termine, la sensazione generale è proprio quella di un problema fortunatamente a tempo determinato.

Questo fa sì che di fatto i prezzi del mercato immobiliare non siano drasticamente diminuiti come qualche “gufo” del settore aveva previsto, cosa che avrebbe di fatto peggiorato di certo la crisi finanziaria. Il mercato immobiliare, insomma, rallenta, ma non si ferma.

Con questo non si intende dire ovviamente che il settore abbia del tutto e in modo assoluto oggi sfuggito il pericolo, poiché bisogna ancora attendere per vedere come si evolveranno le cose, ma di certo oggi come oggi non si può parlare di crisi vera e propria. Il mercato, infatti, a conti fatti sta tenendo bene, i prezzi non sono diminuiti e con la ripresa di quest’estate di una vita pressoché “normale” sono anche risaliti i volumi delle transazioni. Un calo a dire il vero c’è stato, ma nell’ambito degli affitti: durissimo nel caso di posti letto, minore per gli affitti di abitazioni.

Vendere o comprare?

Dal momento che il mercato è rimasto piuttosto stabile di fatto non c’è particolare e straordinario vantaggio né nel comprare, né nel vendere. La salute del mercato però è valutata spesso dal punto di vista dei prezzi. Dal momento che l’Istat parla di un lieve aumento, quantomeno in Italia, (a dispetto del calo che ci si poteva aspettare) forse è più conveniente la vendita, ma veramente si tratta di pochissimo, dell’1,7% circa o anche meno. Il motivo dell’aumento è la crescente richiesta del mercato e lì dove la domanda è superiore alla risposta del mercato, si sa non c’è certo crisi.