Tronzano: tre persone in ospedale dopo uno scontro tra due auto

Tre persone sono rimaste ferite, nel pomeriggio di mercoledì, in un incidente avvenuto intorno alle 15,30 sulla provinciale 11, nel comune di Tronzano, all'altezza dell'incrocio semaforico per Ronsecco.

Per cause al vaglio di Polizia locale e Carabinieri, due vetture si sono scontrate, e una è anche finita incastrata sul ciglio della carreggiata. Per i soccorsi sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, una proveniente dal distaccamento di Livorno Ferraris e una del distaccamento volontari di Santhià: all'arrivo sul posto uno dei conducenti, una donna, era bloccata all'interno dell'autovettura incidentata, per cui le prime operazioni sono state finalizzate all'estrazione dell'automobilista, poi affidata alle cure del 118.

Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza delle vetture e di tutta la zona interessata. Le tre persone coinvolte sono state trasportate in ospedale a Vercelli dai sanitari del 118.