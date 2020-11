Morto Piero Rosso, presidente del Comitato "Pertengo e i suoi eventi"

Pertengo e la Bassa sono in lutto per la morte di Pier Franco Rosso - Piero come lo chiamavano gli amici del paese - presidente del Comitato "Pertengo e i suoi eventi", ex consigliere comunale e persona attiva e stimata nel piccolo centro.

Aveva 65 anni ed è deceduto all'ospedale di Novara nella serata di martedì.