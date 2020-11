Trino, trovata la soluzione per far lavorare gli ambulanti

Rispetto delle regole e rispetto della voglia di lavorare. E' con questo obiettivo che il Comune di Trino ha riorganizzato il mercato in modo tale da dare l'opportunità agli ambulanti non alimentari (inseriti nelle categorie per le quali il Docm consente di lavorare) di poter allestire i loro banchetti in tutta sicurezza.



«Grazie al vicesindaco Elisabetta Borgia, all’assessore Roberto Gualino e agli uffici comunali di Polizia Municipale e Commercio - spiega il sindaco Daniele Pane - si è trovato il modo di far lavorare queste categorie di ambulanti».



Tutti i martedì e tutti i venerdì gli ambulanti non alimentari si sposteranno quindi in piazza Audisio e via San Francesco; mentre il mercato alimentare resterà fisso nella sua sede di piazza Mazzini sempre nei giorni di mercoledì e sabato.