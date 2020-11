Tamtam non si arrende al Covid: i corsi di teatro si svolgono online

Tamtam - pur avendo dovuto chiudere la sede di San Pietro e sospendere tutte le attività in presenza, non si arrende all'emergenza e propone corsi online in diretta per adulti e per bambini. Un’offerta formativa per chi è principiante e per chi vuole approfondire, grazie all’attenzione dedicata al singolo partecipante.

«Ogni settimana - spiegano dall'associazione - dedichiamo qualche istante “terapeutico”, per staccare da tutto. Attimi da ripensare, da vivere diversamente vicini, centrando l’attenzione, qui ed ora, sul nostro volto, la nostra postura e la nostra voce. Quasi in ogni momento - spiegano ancora da Tamtam - nel nostro quotidiano, ci capita di doverci adattare sia a quello che avevamo programmato e sia agli immancabili imprevisti: l’improvvisazione agisce con azioni non premeditate, ribaltando propositi e regole. Useremo creativamente l’improvvisazione come strumento e spazio di ricerca, sperimentazione e creazione».

Il corso svilupperà alcune tematiche riguardanti la grammatica gestuale e vocale, la lettura espressiva, l’analisi del personaggio, attraverso esercizi di pratica teatrale su brevi dialoghi tratti da scene d’autore, con un'offerta mirata anche a bambini e ragazzi.

Un viaggio alla scoperta di storie conosciute e storie sconosciute, mondi immaginati e reali, accompagnati da personaggi ora divertenti ora inquietanti: «a guidare i bambini - sppoegano dall'associazione - saranno Gianni Rodari e Bruno Munari che ci accompagneranno in questa nuova avventura emozionante. I ragazzi più grandi saranno coinvolti in un lavoro più strutturato, alla ricerca del personaggio attraverso lo studio di testi teatrali divertenti».

Tutti i corsi si organizzeranno in moduli di quattro incontri che si terranno: lunedì (bambini 5/8 anni) dalle 17 alle 18 a partire dal 23 novembre; mercoledì (bambini 9/11 anni) dalle 17 alle 18 a partire dal 25 novembre; mercoledì (gruppo pre-serale – giovani e adulti) dalle 18,30 alle 20 dal 25 novembre; giovedì (ragazzi 12/15 anni) dalle 18 alle 19 dal 26 novembre; giovedì (gruppo serale – giovani e adulti) dalle 21 alle 22,30 dal 26 novembre.

Per informazioni ed iscrizioni visitare il sito www.tamtamteatro.com