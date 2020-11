Torna il pit stop tamponi a Santhià

Torna a Santhià, come già successe durante la prima ondata di epidemia, il servizio “pit stop drive in” per effettuare rapidamente i tamponi. L’area sarà allestita nel cortile dell’ex palazzina Asl, in via Matteotti. A darne l'annuncio è il sindaco Angelo Cappuccio che si era fatto portavoce della richiesta con i vertici dell'Asl e con la Regione già nelle scorse settimane e che ora vede concretizzarsi il progetto (un'analoga richiesta, nella giornata di domenica, era stata inviata alla Regione anche dal candidato sindaco del centro destra, Biagio Munì e, sul tema, si è anche registrato un botta-e-risposta tra i due amministratori locali).

In ogni caso quel che conta è che il servizio possa essere riattivato: sarà operativo per sottoporre al test eventuali classi finite in isolamento, oppure cittadini in attesa di tampone da parte del Sisp Asl di Vercelli.