Cosa dicono le raccomandazioni del Ministero della Salute sull'influenza quest'anno

La Circolare “Prevenzione e controllo dell’influenza” è stata da poco pubblicata dal Ministero della Salute, anche sulla pagina web del nostro Governo, in un momento in cui l’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, crea problemi di gestione delle richieste di aiuto, la imminente diffusione dell’influenza stagionale crea preoccupazioni aggiuntive sulla tenuta dei sistemi di cura.

L’atto contiene importanti raccomandazioni che ci servono a contrastare la circolazione dei virus tipici della stagione fredda, per quanto sia possibile e nelle nostre facoltà, durante il periodo delle influenze a cavallo tra il 2020 e il 2021.

La Circolare è stata elaborata dalla Direzione Generale della Prevenzione sanitaria e vi sono contenuti tutti i suggerimenti soliti del governo, o meglio dei medici dell'Istituto Superiore di Sanità che lavorano a stretto contatto con il Ministero della Salute, affinché riusciamo a prevenire le malattie virali più comuni nel periodo invernali.

Inoltre, quest’anno in essa sono contenute delle vere e proprie raccomandazioni precauzionali nei confronti della trasmissione del SARS-CoV-2, che in gran parte sono le stesse per i metodi di contagio tramite l’aria oppure il contatto con le superfici.

Tra queste, ci sono consigli sull’igiene personale, su come preservarsi dai contagi e su altre abitudini da adottare, al fine di evitare di contrarre più virus (il che potrebbe risultare assai pericoloso, per il nostro organismo, e potenzialmente fatale).

Particolarmente chiara la nota che riguarda le vaccinazioni. Come sappiamo il vaccino contro l’influenza stagionale è sempre raccomandato dalle istituzioni. Si tratta di un trattamento facoltativo e a pagamento per tutti, eccetto che per i soggetti più a rischio come gli over 65 (eccezionalmente, per facilitare la diagnosi differenziale, al momento sono compresi anche gli adulti fra i 60 e i 64 anni) e chi è affetto da patologie croniche, che invece possono ottenerlo a titolo gratuito tramite il medico di base.

L’inserimento dei bambini e adolescenti sani nelle categorie da immunizzare prioritariamente contro l’influenza stagionale è oggetto di intensa discussione da parte della comunità scientifica internazionale. Allo stato attuale esistono sul territorio nazionale più Regioni che offrono gratuitamente, su richiesta, la vaccinazione ai bambini e adolescenti sani a partire dai 6 mesi di età, in collaborazione con i medici di famiglia e i pediatri.

La prevenzione è vitale, soprattutto nella situazione attuale in cui il sistema sanitario è già fortemente sotto pressione e sarebbe seriamente in difficoltà se dovesse rispondere anche alle massicce richieste di intervento degli inverni scorsi.

L’appello più forte rivolto dal personale sanitario alla cittadinanza è quello di valutare bene i propri sintomi, prima di ricorrere al Pronto Soccorso o allo studio medico. Spesso la congestione nasale o una modesta difficoltà a respirare sono sintomi che possono essere trattati in casa con aerosol per sfiammare le vie aeree e qualche dose di antipiretico per contenere la febbre e malessere generale: poche semplici cose che possono evitare l’esposizione ad ulteriori e peggiori contagi.