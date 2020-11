Schianto sulla Strada delle Grange: autista in ospedale

Scontro tra un furgoncino e un mezzo pesante, poco prima delle 8 di martedì, sulla Strada delle Grange all'altezza dello svincolo per Sali, in comune di Lignana.

Nello schianto, il mezzo pesante è finito fuori strada, fermandosi nel fossetto a lato della carreggiata, mentre il conducente del furgoncino, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea in codice verde.

Molto gravi i danni riportati dal mezzo: sul posto per i soccorsio e la messa in sicurezza dell'area sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli e i carabinieri che si sono occupati dei rilievi. Il tratto stradale è ancora chiuso in attesa della rimozione dei mezzi incidentati: si consiglia dunque di prestare prudenza (anche per la nebbia) e scegliere se possibili percorsi alternativi.