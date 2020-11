Media Verga: tutti a casa fino a mercoledì (compreso). Poi si vedrà

Attende le disposizioni delle autorità sanitarie competenti e l'esecuzione delle necessarie operazioni di sanificazione dei locali, la dirigenza della scuola media Verga, per poter decidere quando riaprire il plesso scolastico di via Trino.

Da lunedì le classi prima della media e tre quarte della elementare Rodari (che avevano traslocato da via Borsi) sono a casa dopo che una positività riscontrata tra gli operatori scolastici ha di fatto lasciato la scuola sguarnita di bidelli e dunque nell'impossibilità di garantire la costante pulizia e sanificazione degli ambienti.

Una nota della scuola informa che l'istitito rimarrà chiuso almeno fino a mercoledì 18 novembre incluso.

Sette le classi prime che stanno facendo lezione da casa, così come avviene per i loro compagni di seconda e terza (lasciati a casa, però, dalle disposizioni relative a Dpcm e zone rosse).

A casa anche i bambini della primaria del Santa Giovanna Antida, mentre nei centri del territorio, è un susseguirsi di classi che iniziano e finiscono il periodo di isolamento. A Borgosesia sono a casa tre classi delle scuole elementari e una della materna, a Quarona quattro classi delle elementari (alcune per positività di uno studente, altre per la positività dell'insegnante). Ad Alice Castello, dove è risultato positivo un insegnante, la prima e la terza elementare sono a casa e la dirigenza ha sospeso le lezioni fino a venerdì, in attesa del provvedimento del Sisp. «Ai genitori chiediamo di non mettere in contatto i loro figli con persone estranee al nucleo familiare» precisa il sindaco Gigi Bondonno. Tre le classi in quarantena a Santhià, mentre nessun problema è finora stato registrato a Borgo d'Ale. Attualmente nessuna classe è a casa a Trino dove tutti sono tornati a scuola al termine del periodo di isolamento previsto.