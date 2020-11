Trino Futura: «Con il nuovo scolmatore i trinesi saranno più sicuri»

Riceviamo e pubblichiamo.

È di pochi giorni fa la notizia del finanziamento del secondo lotto dello scolmatore di Trino, opera fondamentale per la messa in sicurezza del nostro territorio dal rischio idrogeologico.

Come tutti noi trinesi sappiamo perfettamente, i mesi autunnali sono sempre carichi di tensione e di timori, sia per il ricordo delle tragiche alluvioni del 1994 e del 2000, sia per gli scampati pericoli degli ultimi anni, grazie al potenziamento delle misure di difesa e al buon funzionamento del sistema di sicurezza, così come definito dal Piano di Protezione Civile.

Questi fondi, destinati al completamento dello scolmatore, arrivano dopo molti anni di impegno, di lavoro e di lotte contro il tempo e contro la burocrazia. Solamente durante lo scorso mandato fu possibile realizzare e completare il primo lotto sotto la guida attenta di AIOS (Ovest Sesia) e l’ottenimento di questi 9,8 milioni di euro arriva anche grazie all’importante revisione e adeguamento del progetto esecutivo che venne realizzata nei primi mesi del 2018, per volere della giunta Portinaro. Con questa nuova documentazione, la richiesta di finanziamento, inserita nel portale Rendis, ha potuto scalare molte posizioni e arrivare tra le più complete e quindi finanziabili. L’avvio delle pratiche per gli espropri con lo stanziamento a fine 2018, come ricordato dal sindaco, hanno aiutato in questo processo.

Siamo soddisfatti che dopo tanta attesa l’attuale Governo abbia stanziato i fondi del Ministero dell’Ambiente che poi la Regione Piemonte ha potuto destinare a Trino.

Tutte le amministrazioni comunali e regionali che si sono succedute hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato e altri attori locali, a partire da Ovest Sesia, sono sempre stati pronti ad aiutare con generosità. Ora si tratta di non perdere altro tempo e procedere quanto più speditamente possibile con le gare per l’affidamento dei lavori e il perfezionamento degli espropri. Per la sicurezza dei trinesi, che aspettano ormai da troppi anni.