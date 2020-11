L'Asl festeggia i primi 15 infermieri laureati nella sede Upo di Vercelli

Hanno raggiunto il traguardo in un momento davvero particolare i primi 15 infermieri laureati nella sede di Vercelli dell'Università del Piemonte Orientale. Un traguardo atteso dagli studenti e - in questi momenti di grande difficoltà - di certo anche dal mondo della sanità.

A festeggiare con ragazzi e ragazze - che a causa della pandemia non possono avere la tradizionale cerimonia in presenza - è l'Asl di Vercelli che, condividendo le loro fotografie, li saluta usando le parole scritte per loro dal team didattico che li ha seguiti nel percorso formativo: «Ragazzi meritevoli che con impegno e passione, affrontando con coraggio la situazione pandemica, hanno portato a termine con tenacia il percorso formativo».

Tale traguardo è stato possibile grazie alla stretta collaborazione tra tutor clinici, infermieri affiancatori e tutor della didattica professionale, che, con perseveranza hanno seguito gli studenti passo dopo passo. In bocca al lupo a tutti per un futuro professionale ricco di soddisfazioni.