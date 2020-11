La proposta di Munì: «Pit stop tamponi rapidi alla Casa della Salute di Santhià»

Ricavare alla Casa della Salute di Santhià uno spazio per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi. E' la richiesta contenuta in una lettera inviata al presidente della Regione, Alberto Cirio, all'assessore Matteo Marnati e alla direzione dell'Asl Vercelli dal candidato sindaco del centro destra Biagio Munì. A partire da oggi, lunedì 16 novembre, la Regione avvia una campagna di rafforzamento delle sedi in cui è prevista l'esecuzione dei tamponi che vengono sviluppati in 15 minuti aprendo 12 nuovi pit stop su tutto il territorio nazionale, presto destinati ad aumentare ulteriormente.

«Premesso che la Regione Piemonte sta attrezzando ulteriori spazi da destinare alla creazione degli Hot Spot per tamponi rapidi, e che l’azione si propone di continuare a potenziare la macchina dei laboratori e degli hot spot per testare il maggior numero possibile di persone - scrive Munì - e che a Santhià il Centro di Assistenza Primaria fornisce risposte integrate, mediante percorsi di cura realizzati in continuità fra l’ospedale e territorio fra servizi sanitari e sociali, e che rappresenta l’articolazione organizzativa dell’Assistenza Primaria, si propone di inserire gli spazi esterni o locali presenti nella sede della Casa della Salute/PSP di Santhià, nel piano della Regione Piemonte per l’individuazione di aree da destinare ad hot spot per effettuare, solo ed esclusivamente su prenotazione dei medici di medicina generale, i tamponi rapidi naso-faringei».