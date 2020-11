Pro Vercelli avanti tutta, crolla ancora il Novara

opo tre turni complicati – caratterizzati da rinvii per nebbia o positività al Coronavirus- si torna a giocare insieme (ad eccezione di Pergolettese – Juventus U23). Le emozioni ed i colpi di scena durante l’undicesimo turno del campionato di Serie C girone A hanno mantenuto le aspettative.

Tutti in campo

L’undicesima giornata si apre con il derby toscano tra Livorno e Carrarese: 1-2 il risultato finale. La corazzata Carrarese trova subito la rete del vantaggio con Piscopo (minuto 28), poi è bravo Di Gennaro (al minuto 35) a superare Mazzini ed a realizzare la rete del momentaneo pareggio. La Carrarese di Mister Baldini non ci sta, reagisce e solo tre minuti dopo la rete dei padroni di casa trovano il gol con Infantino. Al termine del match la Carrarese si posiziona al terzo posto in classifica con un bottino di 19 punti, il Livorno resta tredicesimo a 13 punti. Seconda vittoria consecutiva per l’Albinoleffe: i lombardi escono vittoriosi dalla difficile trasferta contro la Pro Patria. Parker, su rigore al 33esimo, trova il vantaggio dei padroni di casa. Giorgione pareggia i conti e poi Manconi realizza la rete dei tre punti a favore degli ospiti. 15 punti per parte e posizionamento in zona Playoff. Continua la marcia positiva anche per il Lecco che, nel match in trasferta contro il Grosseto, si impone sempre 1-2: Capogna porta avanti i lombardi al settimo minuto (su rigore), pareggia Pedrini ma Malgrati (minuto 94) è più lesto di tutti e realizza la rete dei definitivi tre punti. Dopo la vittoria il Lecco si posiziona, in solitaria, al quarto posto della classifica.

Deludente crollo in casa della Giana Erminio (prossima avversaria della Pro Vercelli) contro il Pontedera: gli ospiti partono subito forte e grazie a Stanzani e Magrassi – doppietta – trovano il 0-3 entro il 45esimo. Rispondono con orgoglio i padroni di casa con Greselin e Ferrario, ma non basta. 2-3 il risultato finale sul tabellino di gioco. Torna alla vittoria, in trasferta, l’Olbia nella sfida salvezza contro la Pistoiese: i padroni di casa passano in vantaggio con Chinellato, La Rosa e Giandonato ribaltano il match e realizzano la prima vittoria stagionale dei sardi. Torna a sorridere l’Alessandria: bomber Arrighini (con una doppietta) affossa il Piacenza e consegna i suoi al quinto posto in classifica con un totale di 17 punti. Continua il momento no del Novara che esce sconfitto dal match, casalingo, contro il Renate: Buzzegoli porta in vantaggio gli azzurri, De Sena e Galuppini allo scadere del match regalano i tre punti agli ospiti. Renate che, momentaneamente, complice delle due partite in meno della Pro, si posiziona al vertice della classifica con un bottino di 22 punti: 7 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte il bottino realizzato dal club lombardo. Pareggio per 1-1 tra Pro Sesto e Lucchese: nel match che doveva consegnare la Pro Sesto nelle posizioni più nobili (al vertice) della classifica ha aperto le danze, per gli ospiti, Nannelli. Pro Sesto che non vuole perdere e che, grazie a Mutton al minuto 82, realizza la rete del definitivo pareggio. Padroni di casa che si posizionano al sesto posto e ospiti che restano ultimi con solamente due punti ottenuti. Chiude la giornata la vittoria, di carattere e grinta, della Pro Vercelli di Mister Modesto. I bianchi partono subito con il giusto piglio: Zerbin viene atterrato in area di rigore e (R)onlado – come ormai ci ha abituato – è freddo dal dischetto e batte Facchin. I padroni di casa, vera corazzata del girone, rispondono alla rete dello svantaggio con Magrini. La Pro ritrova fiducia e grinta e, al minuto 43, torna in vantaggio grazie al gioiello Zerbin. La Pro Vercelli, targata Modesto, con due partite da recuperare, si posiziona al secondo posto con un bottino di 20 punti totali: 6 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta sono un ottimo biglietto da visita per la squadra allestita dal Direttore Sportivo Alex Casella.