Demichelis e Babudro lasciano la Lega (non la maggioranza)

Le consigliere comunali Donatella Demichelis e Tullia Babudro lasciano la Lega per dare vita al gruppo consigliare "Cambiamo!", aderendo alla formazione di centro destra creata nel 2019 da Giovanni Toti, attuale governatore della Liguria.

La decisione è stata comunicata a dalle due consigliere con una mail inviata al presidente del Consiglio comunale, Gian Carlo Locarni e al segretario generale Fausto Pavia. Di fatto, per la maggioranza in Comune, non ci saranno significativi scossoni, dato che "Cambiamo!", anche a livello nazionale, si colloca tra i partiti del centro destra (all'interno del quale rappresenta al momento la componente più piccola in termini di presenza).

A confermarlo sono le stesse consigliere Babudro e Demichelis nella nota inviata per comunicare la costituzione del gruppo in cui si spiega la decisione di uscire dalla Lega come parziale dissociazione dal gruppo consiliare, ma viene assicurata «piena soluzione di continuità e di sostegno a questa maggioranza e al sindaco, nel rispetto degli elettori, delle preferenze personali ottenute, della città di Vercelli».

Donatella Demichelis sarà la capogruppo.