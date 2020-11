Borgosesia: auto fuori strada al Cascinone

Grande spavento ma per fortuna danni limitati per l'automobilista che era alla gioda di una finita fuori strada ribaldatandosi in un campo sulla Sp 76 a in località Cascinone di Borgosesia.

La donna, estratta dal personale del 118, è stata portata in ospedale dove è stata ricoverata in codice verde per gli accertamenti del caso, mentre i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia si sono occupati della messa in sicurezza della vettura e di tutta l'area interessata dall'incidente. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia locale interventi per ricostruire la dinamica dell'incidente.