Da domani, martedì 17 novembre, e fino a giovedì 19 novembre "Semaforo arancione" per il traffico cittadino a causa degli sforamenti di Pm10: lo rende noto l'assessorato comunale all'Ambiente, ricordando quali sono i veicoli che non possono circolare e in quali orari (CLICCA SULLA FOTO).

Il dato più rilevante è che, dalle 8,30 alle 18,30 non possono circolare le autovetture diesel fino all'Euro 5 compreso e a benzina fino all'Euro1.