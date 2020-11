Operatore scolastico positivo: chiusa la media Verga

<article style="box-sizing: inherit; position: static; margin-bottom: 32px; flex-basis: 100%; " class="entry">

Scuola media Verga chiusa, lunedì mattina, dopo che un operatore scolastico è stato ricoverato con sintomi Covid e i colleghi sono stati messi in isolamento preventivo in attesa di tampone. La scuola è stata chiusa a scopo precauzionale, dal momento che, senza gli operatori scolastici non è possibile assicurare iginienizzazione e pulizia dei locali. I ragazzi, che erano regolarmente arrivati per le lezioni, sono stati trattenuti in cortile e poi rimandati a casa.